Honkballers in EK-finale na zege op titelverdediger Spanje

ROTTERDAM (ANP) - De honkballers van het Koninkrijksteam spelen zaterdag in Rotterdam de finale van het EK tegen Italië. Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen versloeg titelverdediger Spanje in de halve finale in het Rotterdamse Familiestadion met 6-1. Italië had eerder op de dag met 8-5 gewonnen van Tsjechië.

Het Koninkrijksteam plaatste zich via overwinningen op Groot-Brittannië (9-3), Frankrijk (13-4), Israël (9-1) en Kroatië (3-1) overtuigend voor de halve finales. Oranje werd twee jaar geleden op het EK door de latere winnaar Spanje uitgeschakeld in de halve finales.