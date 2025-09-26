ECONOMIE
Honkballers in EK-finale na zege op titelverdediger Spanje

Sport
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 22:37
anp260925199 1
ROTTERDAM (ANP) - De honkballers van het Koninkrijksteam spelen zaterdag in Rotterdam de finale van het EK tegen Italië. Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen versloeg titelverdediger Spanje in de halve finale in het Rotterdamse Familiestadion met 6-1. Italië had eerder op de dag met 8-5 gewonnen van Tsjechië.
Het Koninkrijksteam plaatste zich via overwinningen op Groot-Brittannië (9-3), Frankrijk (13-4), Israël (9-1) en Kroatië (3-1) overtuigend voor de halve finales. Oranje werd twee jaar geleden op het EK door de latere winnaar Spanje uitgeschakeld in de halve finales.
