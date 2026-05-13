Koning Charles: regering wil gelijkheid en EU-samenwerking

LONDEN (ANP) - De Britse koning Charles heeft in de zogenoemde King's Speech voor het parlement de plannen herhaald van premier Keir Starmer, die onder druk staat om af te treden. Charles zei namens de regering onder meer dat die zich in gaat zetten voor meer gelijkheid in het Verenigd Koninkrijk en dat het land de samenwerking met de EU weer meer moet gaan opzoeken.

Charles noemde in de speech ook de oorlog in het Midden-Oosten als gevaar voor zijn land. Samenwerking met Europese en NAVO-bondgenoten moet zorgen voor veiligheid, zei hij. "Mijn regering zal voorstellen doen voor wetgeving om de groeiende dreiging van buitenlandse staten en hun proxies aan te pakken."

Daarnaast moeten "urgente" maatregelen worden genomen om antisemitisme aan te pakken, aldus Charles. De afgelopen tijd waren er meerdere aanvallen op locaties met een link met de Joodse gemeenschap in het land. Starmer wees eerder naar Iran als land dat het op Britse Joden had gemunt, maar dat verband is niet bewezen.