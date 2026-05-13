Ontsnapte cheetah Beekse Bergen gevangen, park weer open

HILVARENBEEK (ANP) - De cheetah die woensdag ontsnapt was uit haar verblijf in Beekse Bergen is gevangen. Het park is weer open, laat een woordvoerster van het safaripark weten.

Het dier was ontsnapt, maar nog wel binnen het omheinde park. Inmiddels is de cheetah terug in haar verblijf. Uit voorzorg was het safaripark gesloten voor publiek.

Volgens de woordvoerster is de situatie niet gevaarlijk geweest voor personeel of andere dieren. Hoe het dier heeft weten te ontsnappen, is niet duidelijk. Daarnaar wordt in een later stadium onderzoek gedaan.