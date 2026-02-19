ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voormalig directeur van bedrijf Enschedese vuurwerkramp overleden

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 16:51
anp190226179 1
AMSTERDAM (ANP) - Rudi Bakker, voormalig directeur van SE Fireworks in Enschede, is woensdag op 63-jarige leeftijd overleden. Zijn advocaat Peter Plasman bevestigde donderdag een bericht hierover in De Twentsche Courant Tubantia.
Het bedrijf van Bakker en zijn compagnon, gevestigd in de woonwijk Roombeek, ontplofte op 13 mei 2000. De ontploffing had 23 doden en enorme verwoesting in de wijk tot gevolg.
Bakker en zijn compagnon werden strafrechtelijk vervolgd voor de zogenoemde Enschedese vuurwerkramp, omdat er te veel zwaar vuurwerk lag opgeslagen. Volgens Bakker was dat niet het geval. Beide mannen kregen een jaar cel.
Bakker is altijd blijven strijden voor zijn gelijk, onder meer in publicaties op zijn website.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading