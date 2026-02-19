Voormalig directeur van bedrijf Enschedese vuurwerkramp overleden

AMSTERDAM (ANP) - Rudi Bakker, voormalig directeur van SE Fireworks in Enschede, is woensdag op 63-jarige leeftijd overleden. Zijn advocaat Peter Plasman bevestigde donderdag een bericht hierover in De Twentsche Courant Tubantia.

Het bedrijf van Bakker en zijn compagnon, gevestigd in de woonwijk Roombeek, ontplofte op 13 mei 2000. De ontploffing had 23 doden en enorme verwoesting in de wijk tot gevolg.

Bakker en zijn compagnon werden strafrechtelijk vervolgd voor de zogenoemde Enschedese vuurwerkramp, omdat er te veel zwaar vuurwerk lag opgeslagen. Volgens Bakker was dat niet het geval. Beide mannen kregen een jaar cel.

Bakker is altijd blijven strijden voor zijn gelijk, onder meer in publicaties op zijn website.