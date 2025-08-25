ECONOMIE
Koning praat met Schoof en anderen over 'politieke situatie'

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 11:25
anp250825085 1
DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander praat maandag met demissionair premier Dick Schoof over de "politieke situatie" die is ontstaan met het vertrek van NSC uit het al demissionaire kabinet. Daarna ontvangt de koning een voor een Jan Anthonie Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer, Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, en Martin Bosma, voorzitter van de Tweede Kamer.
De gesprekken zullen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaan over "mogelijke oplossingen" in de "complexe situatie". De koning zal in de gesprekken wijzen op het belang dat het kabinet zijn werk blijft doen.
