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Koning stuurt aan op doorbraak begrotingscrisis België

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Belgische koning Filip spreekt dinsdag, woensdag en donderdag met de partijvoorzitters van de vijf coalitiepartijen. Vrijdagochtend komt premier Bart De Wever opnieuw bij de koning. Dan moet het duidelijk worden of er nog hoop is op een begrotingsakkoord, of dat verkiezingen onvermijdelijk zijn. De koning voelt niets voor nieuwe verkiezingen.
Al wekenlang wordt er tussen de N-VA, Les Engagés, CD&V, Vooruit en MR koortsachtig overlegd over de begroting 2027. De federale regering moet de komende jaren 10 miljard euro bezuinigen. Het overleg is stukgelopen op waar die bezuinigingen vandaan moeten komen.
De Wever zou op 15 oktober de nieuwe begroting aan het parlement presenteren. Dat werd door het uitblijven van een begrotingsakkoord uitgesteld.
De officiële deadline voor de begroting ligt op 31 december. Zonder goedgekeurde begroting kan de regering vanaf 1 januari maandelijks met slechts een twaalfde van bepaalde begrotingsposten werken. Deze regel moet ervoor zorgen dat de overheid kan functioneren.
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