ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 22:56
bijgewerkt om zondag, 02 november 2025 om 6:39
anp011125149 1
De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij het ministerie van Defensie heeft gevraagd zich voor te bereiden op mogelijke militaire actie in Nigeria als de regering van het Afrikaanse land "de moord op christenen blijft toestaan". De Amerikaanse regering zet ook onmiddellijk alle hulp en bijstand aan Nigeria stop, aldus Trump in een bericht op Truth Social.
Trump schrijft verder dat de VS "het nu in ongenade gevallen land zeer waarschijnlijk in volle hevigheid zullen aanvallen om de islamitische terroristen die deze afschuwelijke wreedheden begaan, volledig uit te roeien".
Vrijdag stelde Trump op Truth Social dat radicale islamisten in Nigeria "duizenden christenen" doden. "Er moet iets gedaan worden!", schreef hij.
Mogelijk reageert Trump op beweringen van sommige Amerikaanse evangelische groeperingen en politici dat doelbewuste uitroeiingscampagnes tegen christenen gaande zijn in Nigeria. De regering van het land verwerpt die beschuldigingen al jaren.
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

ANP-523020559

Is elektrisch poetsen écht beter dan met de hand? Dit is de juiste techniek

ANP-539093886

Waarom het Denemarken wél lukt om het stikstofprobleem op te lossen

shutterstock_1931678078 (1)

Checklijst: is je partner een narcist?

ANP-64335161 (1)

De oudste lucht ooit ontdekt in 6 miljoen jaar oud ijs

gandr-collage (25)

De bestverdienende dode sterren van 2025

Loading