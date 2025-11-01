Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij het ministerie van Defensie heeft gevraagd zich voor te bereiden op mogelijke militaire actie in Nigeria als de regering van het Afrikaanse land "de moord op christenen blijft toestaan". De Amerikaanse regering zet ook onmiddellijk alle hulp en bijstand aan Nigeria stop, aldus Trump in een bericht op Truth Social.

Trump schrijft verder dat de VS "het nu in ongenade gevallen land zeer waarschijnlijk in volle hevigheid zullen aanvallen om de islamitische terroristen die deze afschuwelijke wreedheden begaan, volledig uit te roeien".

Vrijdag stelde Trump op Truth Social dat radicale islamisten in Nigeria "duizenden christenen" doden. "Er moet iets gedaan worden!", schreef hij.

Mogelijk reageert Trump op beweringen van sommige Amerikaanse evangelische groeperingen en politici dat doelbewuste uitroeiingscampagnes tegen christenen gaande zijn in Nigeria. De regering van het land verwerpt die beschuldigingen al jaren.