Servië herdenkt dodelijke instorting treinstation in 2024

NOVI SAD (ANP/AFP) - Tienduizenden Serviërs hebben de dodelijke instorting van het dak van een treinstation in Novi Sad herdacht, precies een jaar geleden. Bij het incident kwamen zestien mensen om het leven. De tragedie werd een symbool voor de diepgewortelde corruptie in het Balkanland en leidde na massaprotesten uiteindelijk tot de val van de regering.

De menigte in Novi Sad hield 16 minuten stilte, één voor elk slachtoffer.

Volgens de politie waren er 39.000 mensen in de stad bijeengekomen. Op luchtfoto's en volgens AFP-journalisten ter plaatse leek de menigte echter aanzienlijk groter: zo'n 100.000. De mensen waren sinds vrijdag per auto, fiets, te voet en zelfs per tractor naar de op één na grootste stad van Servië getrokken.