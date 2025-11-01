Twee in Zuid-Tirol vermiste Duitse bergbeklimmers dood verklaard

BOLZANO (ANP/DPA) - Twee Duitse bergbeklimmers die vermist waren na een lawine in Zuid-Tirol zijn dood verklaard, melden Italiaanse functionarissen. Dat brengt het dodental door de lawine op vijf. Eerder zaterdag werd bekend dat drie andere Duitse bergbeklimmers waren omgekomen.

Volgens de Italiaanse reddingsdienst werden de bergbeklimmers zaterdagmiddag tijdens een klim in de Ortler-Alpen gegrepen door een lawine nabij de 3345 meter hoge berg Vertainspitze, een populaire top vanwege het panoramische uitzicht. De Duitsers klommen ernaartoe in twee groepen: één van drie en één van vier.

De eerste groep werd volledig bedolven: alle drie de klimmers zijn dood. Twee klimmers uit de tweede groep overleefden de lawine, aldus de reddingsdienst. Naar de andere twee werd nog tevergeefs gezocht met behulp van een helikopter en drones.