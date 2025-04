Koning: we moeten ons tot de tanden toe bewapenen

Nederland moet zich "tot de tanden toe bewapenen" om veilig te blijven, vindt koning Willem-Alexander. Vrede en veiligheid zijn niet langer vanzelfsprekend, waarschuwt hij na een bezoek aan een kazerne waar Nederland onder meer Oekraïense militairen traint.

"We hebben het misschien een beetje te vanzelfsprekend gevonden dat we altijd vrijheid en vrede zouden hebben", zei de koning op de Bestkazerne in het Limburgse Vredepeel. "Helaas bewijst Oekraïne en bewijzen andere conflicten dat dit niet meer het geval is. En dat we ons echt, om in vrede en veiligheid te blijven leven, moeten voorbereiden."

Om Nederland te kunnen herbewapenen moet ook de defensie-industrie weer worden opgetuigd, constateerde Willem-Alexander na gesprekken met militairen en fabrikanten. "Die moet echt ook weer in staat zijn om te gaan produceren voor een conflict."