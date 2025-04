Je kunt kilo's aankomen door een slaaptekort: zo zit dat

Een slaaptekort maakt je niet alleen moe, maar ook hongerig. Volgens slaapexpert Inge Declercq kun je kilo's aankomen als je te weinig slaapt. Op AD.nl legt ze uit hoe dat zit.

"Slaaptekort heeft acute gevolgen. Zelfs na één nacht zien we al een verhoging van de ontstekingswaarden”, begint Declercq. "Maar erger wordt het natuurlijk als je met een chronisch slaaptekort zit. Dat heeft gevolgen op de lange termijn, zoals chronische ontsteking, een vertraagde stofwisseling, gewichtstoename en hart- en vaatziekten.”

Er is namelijk een link tussen slaap en voeding, legt de slaapexpert uit. "Ons lichaam maakt twee stofjes aan: ghreline en leptine. Ghreline komt uit een deel van je maag-darmstelsel en zorgt ervoor dat je eetlust krijgt. Leptine is het hormoon dat uit je vetweefsel komt en dat je eetlust afremt. Slaaptekort veroorzaakt een onevenwicht tussen die stoffen, waardoor je bijvoorbeeld meer ghreline gaat aanmaken.”

"Doordat je lichaam meer ghreline produceert, krijg je meer eetlust en kan je tot 300 calorieën per dag meer eten”, zegt Declercq. "Op lange termijn leidt dat dus tot problemen met je gewicht en hart- en vaatziekten. Er zijn studies die aantonen dat als je gemiddeld minder dan zes uur per nacht slaapt, de kans dat je in de loop van dertien jaar overgewicht krijgt, 7,5 keer groter is dan bij iemand die wel voldoende slaapt. Andere onderzoeken tonen aan dat slaaptekort dat een jaar voortduurt tot een gewichtstoename van 13 kilo kan leiden.”

Minder zin om te bewegen

"Wie moe is, zal ook minder energie hebben om te bewegen, wat ook niet helpt om op gewicht te blijven. Helaas wordt er nog altijd heel weinig aandacht besteed aan de link tussen slaaptekort en overgewicht.”

Declercq: "Slaaptekort veroorzaakt niet alleen een grotere productie van ghreline, je wordt ook minder gevoelig voor leptine, dat ervoor zorgt dat je eetlust geremd wordt. Daardoor eet je niet alleen meer, maar ook ongezonder. Ghreline geeft je lichaam het signaal dat er energie nodig is. En dan grijp je naar energiebommen, namelijk de suikers en de vetten.”

Tenslotte werkt ook je dopaminesysteem slechter als je moe bent. "Dat compenseer je met een ‘dopamineshot’: je haalt veel sneller die zak chips tevoorschijn, want vet en suikerrijke voeding geven je een boost, waardoor je denkt dat je er weer tegenaan kan. Je eet meer lege calorieën, die je minder goed verwerkt.”