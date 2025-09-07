Koning Willem-Alexander bij jubileumviering Portugese Synagoge

AMSTERDAM (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft zondag in Amsterdam de viering van het 350-jarig bestaan van de Portugese Synagoge bijgewoond. Het bezoek van de koning aan het gebeds- en gemeenschapshuis voor joden aan het Mr. Visserplein was om veiligheidsredenen vooraf niet aangekondigd.

De koning werd bij de synagoge ontvangen door onder anderen burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en de voorzitter van de Portugees-Israëlitische gemeente, David Samama. Aan Clara Nunes dos Santos, de eveneens aanwezige ambassadeur van de Portugese Republiek in Nederland, betuigde de koning bij aankomst zijn medeleven voor het dodelijke tramongeluk in Lissabon. Rond de synagoge waren zondagochtend agenten en marechaussee aanwezig.

Binnen luisterde de koning, die voor de gelegenheid een keppel droeg, eerst naar een welkomstwoord. Daarin werd de band tussen de synagoge en de Oranjes benoemd als "diep en waardevol".