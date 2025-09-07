ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning Willem-Alexander bij jubileumviering Portugese Synagoge

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 14:13
anp070925064 1
AMSTERDAM (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft zondag in Amsterdam de viering van het 350-jarig bestaan van de Portugese Synagoge bijgewoond. Het bezoek van de koning aan het gebeds- en gemeenschapshuis voor joden aan het Mr. Visserplein was om veiligheidsredenen vooraf niet aangekondigd.
De koning werd bij de synagoge ontvangen door onder anderen burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en de voorzitter van de Portugees-Israëlitische gemeente, David Samama. Aan Clara Nunes dos Santos, de eveneens aanwezige ambassadeur van de Portugese Republiek in Nederland, betuigde de koning bij aankomst zijn medeleven voor het dodelijke tramongeluk in Lissabon. Rond de synagoge waren zondagochtend agenten en marechaussee aanwezig.
Binnen luisterde de koning, die voor de gelegenheid een keppel droeg, eerst naar een welkomstwoord. Daarin werd de band tussen de synagoge en de Oranjes benoemd als "diep en waardevol".
Vorig artikel

OPEC+ stevent af op akkoord om opnieuw meer olie op te pompen

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

anp060925091 1

Geheimzinnige sociale mediabeweging wil Frankrijk blokkeren

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

anp060925099 1

VVD overweegt oppositierol als GroenLinks-PvdA in kabinet gaat

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte