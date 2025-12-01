Koning Willem-Alexander 'zo dankbaar' om in Suriname te zijn

PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse president Jennifer Simons heeft koning Willem-Alexander en koningin Máxima officieel verwelkomd in Suriname. Met een ceremonie werd het koningspaar maandag ontvangen bij het presidentieel paleis in Paramaribo. De koning zei daarbij tegen de president dat hij "zo dankbaar" was om in Suriname te zijn.

Nadat onder meer de volksliederen van beide landen hadden geklonken, werd het koningspaar nogmaals welkom geheten, dit keer door Surinaamse en Nederlandse schoolkinderen die zich bij het paleis hadden verzameld. De kinderen zwaaiden met Nederlandse en Surinaamse vlaggetjes.

Het koninklijk paar, president Simons en haar echtgenoot Glenn Geerlings poseerden kort daarna voor de officiële foto op het bordes van het paleis. Daarna trokken ze zich terug in het paleis. Op het programma staat ook een delegatiegesprek met de Surinaamse en meegereisde Nederlandse ministers.