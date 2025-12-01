ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning Willem-Alexander 'zo dankbaar' om in Suriname te zijn

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 13:58
anp011225117 1
PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse president Jennifer Simons heeft koning Willem-Alexander en koningin Máxima officieel verwelkomd in Suriname. Met een ceremonie werd het koningspaar maandag ontvangen bij het presidentieel paleis in Paramaribo. De koning zei daarbij tegen de president dat hij "zo dankbaar" was om in Suriname te zijn.
Nadat onder meer de volksliederen van beide landen hadden geklonken, werd het koningspaar nogmaals welkom geheten, dit keer door Surinaamse en Nederlandse schoolkinderen die zich bij het paleis hadden verzameld. De kinderen zwaaiden met Nederlandse en Surinaamse vlaggetjes.
Het koninklijk paar, president Simons en haar echtgenoot Glenn Geerlings poseerden kort daarna voor de officiële foto op het bordes van het paleis. Daarna trokken ze zich terug in het paleis. Op het programma staat ook een delegatiegesprek met de Surinaamse en meegereisde Nederlandse ministers.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

shutterstock_2648983731

Zuurkool tegen verlegenheid? Wat de wetenschap echt zegt

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

All-the-Worlds-Gold_website_Nov12

Hoeveel goud bestaat er écht? De verbazend kleine wereldvoorraad

Loading