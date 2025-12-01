Rusland boos om NAVO-mijmering over 'preventieve' cyberaanvallen

MOSKOU (ANP) - Dat de NAVO nadenkt over preventieve cyberaanvallen en ander pro-actiever optreden tegen bijvoorbeeld Russische hackers is "extreem onverantwoordelijk", vindt Rusland. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hekelt uitlatingen daarover van de voorzitter van de legerchefs van de NAVO-landen.

De NAVO "denkt na over agressiever en pro-actiever" worden, zei de Italiaanse admiraal Giuseppe Cavo Dragone zondag tegen de Financial Times. Dat is onwennig voor de defensieve alliantie, maar volgens Cavo Dragone kan ook "een preëmptieve aanval" een "verdedigende handeling" zijn. Ook Nederland zei eerder al "een meer offensieve inzet" te kiezen om cyberaanvallen tegen te gaan.

Maar volgens Moskou "tonen de uitlatingen dat de alliantie bereid is om te blijven aansturen op escalatie". Ze zouden ook "een doelbewuste poging zijn om de inspanningen te ondermijnen om de Oekraïne-crisis op te lossen".