Koningin Máxima begint opleiding tot reservist

DEN HAAG (ANP) - Koningin Máxima is woensdag bij de landmacht een opleiding tot reservist begonnen "omdat onze veiligheid niet meer vanzelfsprekend is", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Als ze klaar is met haar opleiding, krijgt ze de rang van luitenant-kolonel.

Defensie wil meer reservisten met het oog op de toenemende internationale spanningen. Reservisten worden meestal in Nederland ingezet voor bewaking en beveiliging. Ook helpen ze bij grote calamiteiten zoals rampen. Reservisten moeten elk jaar verplicht deelnemen aan een aantal bijeenkomsten.

Er is wel een leeftijdsgrens voor reservisten. Tot en met hun 55e kunnen mensen reservist worden. Máxima is 54 jaar oud. Haar dochter prinses Amalia rondde eind vorige maand nog haar Algemene Militaire Opleiding (AMO) af. De AMO is onderdeel van de tweejarige militaire opleiding die Amalia sinds september volgt aan het Defensity College.