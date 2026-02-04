Richardson verslaat Lavreysen in finale sprint op EK baan

KONYA (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is er niet in geslaagd zijn Europese titel in het sprinttoernooi te prolongeren. De regerend olympisch en wereldkampioen verloor in het Turkse Konya in de finale van zijn Britse rivaal Matthew Richardson.

Lavreysen (28) won in Turkije de eerste race tegen Richardson. De Brabander moest in de tweede race zijn meerdere erkennen in de 2 jaar jongere Brit, die tot 2024 voor Australië uitkwam. In de derde en beslissende race wist Lavreysen zijn leidende positie niet vast te houden en moest zodoende genoegen nemen met zilver.