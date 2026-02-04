Winnares van olympische medaille polsstokspringen geschorst

TORONTO (ANP) - De Canadese polsstokspringster Alysha Newman is voorlopig geschorst. De winnares van het brons op de laatste Olympische Spelen in Parijs is afgelopen jaar driemaal in de fout gegaan met het doorgeven van haar verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts. Dat meldde de Athletics Integrity Unit (AIU) woensdag.

De 'whereabouts' zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden. De 31-jarige Newman eindigde twee keer in de top zeven van een WK. De zesvoudige Canadese kampioen kwam vorig jaar mei voor het laatst in actie tijdens wedstrijden voor de Diamond League in het Marokkaanse Rabat.