Lentevlucht met oorlogstoeslag: waarom tickets nu zo hard stijgen

door Gerard Driehuis
zaterdag, 14 maart 2026 om 15:08
generated-image
Op sommige routes zijn vliegtickets binnen een week meer dan verdubbeld, vooral naar de VS en Cariben, en ook Europese maatschappijen verhogen nu fors hun prijzen door dure kerosine en de oorlog met Iran.

Waarom vliegtickets exploderen

Brandstof is normaal zo’n kwart van de ticketprijs; als kerosine in korte tijd 70 tot 80 procent duurder wordt, vertaalt zich dat al snel in 20 tot 30 procent hogere tarieven, nog los van extra omvliegkilometers rond het Midden-Oosten. In de VS laat een analyse van Deutsche Bank zien dat de goedkoopste binnenlandse tickets die 21 dagen van tevoren worden geboekt bij prijsvechter Spirit in een week zijn verdubbeld naar gemiddeld 193 dollar, terwijl grote maatschappijen als United en Delta week-op-weekstijgingen van 15 tot 57 procent laten zien. Europese maatschappijen volgen: KLM en Air France hebben longhaul-retours per direct met 50 euro verhoogd, terwijl sectoranalisten waarschuwen dat we aan het begin staan van een bredere prijsronde.​
Daar komt bij dat vluchten moeten omvliegen om het oorlogsgebied te vermijden, wat meer kerosine, langere vliegtijden en hogere personeelskosten betekent. Voor luchtvaartbedrijven die na de coronajaren eindelijk zwarte cijfers schreven, is de verleiding groot om die kosten maximaal door te berekenen.
De vakantie wordt duur

Wie nu een voorjaarsreis wil boeken, krijgt eerst een les geopolitiek aan de boekingspagina. De oorlog tussen de VS en Iran heeft de olieprijs boven de 100 dollar per vat gedrukt, terwijl de prijs van kerosine in Europa bijna is verdubbeld. Luchtvaartmaatschappijen rekenen die brandstofschok versneld door: op sommige transcontinentale routes zijn de laagste tarieven in één week meer dan verdubbeld en in de Cariben liggen prijzen ruim de helft hoger dan een week eerder. De schrik bij consumenten is groot, maar de boekingen blijven vooralsnog op peil.l

Wat betekent dit voor reizigers?

Voorjaars- en zomervakanties worden voor veel gezinnen merkbaar duurder, zeker op intercontinentale routes en populaire zonbestemmingen. Analisten schatten dat ticketprijzen bij aanhoudend hoge olieprijzen gemiddeld 8 tot 10 procent kunnen stijgen, met uitschieters van tientallen tot honderden euro’s per ticket op lange vluchten. Wie flexibel is, kan nog uitwijken: eerder boeken, buiten piekweken reizen of kiezen voor kortere Europese vluchten waar prijsstijgingen vaak wat gematigder zijn. Maar zolang de oorlog met Iran duurt en de oliemarkt op tilt staat, is goedkoop vliegen eerder een gelukstreffer dan een recht.

