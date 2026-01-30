ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koningin Máxima nog ziek, stelt bezoek aan Purmerend uit

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 10:11
anp300126107 1
DEN HAAG (ANP) - Koningin Máxima heeft haar bezoek van vrijdag aan Purmerend uitgesteld. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is de koningin nog ziek. Máxima had donderdag haar bezoek aan Rotterdam ook afgezegd vanwege griep.
Máxima zou vier locaties bezoeken in de gemeente Purmerend: het jongerencentrum Columbuzz, zwembad Leeghwaterbad, een garagebox bij Flat Het Dagboek en het wooncomplex Triton. Daar zou ze in gesprek gaan met buurtbewoners die zich inzetten voor hun buurt. Het bezoek wordt verplaatst. Een nieuwe datum is nog niet bekend.
De koningin heeft komend weekend geen bezoeken op de planning staan. Het eerstvolgende agendapunt is maandag. In Rotterdam gaan Máxima en koning Willem-Alexander in gesprek over initiatieven die het Oranje Fonds ondersteunt. De koning en koningin zijn beschermpaar van het fonds.
Máxima was dinsdag en woensdag in New York. De koningin voerde daar gesprekken in het kader van haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA).
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

Loading