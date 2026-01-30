Zien: Roel en Simone van Boer zoekt Vrouw verrassen Yvon Jaspers met echo tussen de winterpenen

In Boer zoekt Vrouw -land is het weer raak. Groenteteler Roel (39) en zijn Simone (34) verwachten een kindje en besloten dat nieuws niet via een appje te delen, maar op typisch boerse wijze: met een doos groenten.

Presentatrice Yvon Jaspers had niets door, tot ze tussen de winterpenen en groene kolen ineens een baby-echo aantrof. Haar reactie sprak boekdelen: „Nee!! Echt??? Oh, dit is geweldig!”

Hobbelige liefdesweg

De verrassing werd gefilmd en door de redactie van het programma op Instagram gezet. Het filmpje gaat viral en leverde in korte tijd duizenden likes op. Begrijpelijk, want het liefdesverhaal van Roel en Simone is er eentje met flink wat hobbels.

Zo’n twee miljoen kijkers zagen vorig jaar hoe de logeerweek op Roels boerderij uitliep op een deceptie. Roel koos aanvankelijk voor Karin, die uiteindelijk vertrok. Simone bleef achter met het gevoel tweede keus te zijn. “Daardoor werd ik terughoudend”, vertelde ze vorige maand. De gebruikelijke citytrip ging niet door en Simone vertrok van de boerderij. “Thuis ging ik op de bank liggen huilen van de ontlading en vermoeidheid. Ik dacht niet: dit gaat nog goedkomen.”

Tweede kans

Maar het verhaal kreeg een onverwachte wending. Na de reünie zocht Roel opnieuw contact. Hij wist het meteen: “Toen ik haar weer zag, dacht ik: dit gaat goedkomen. Ik zag jou op dat moment zoals op de speeddate. Zo blij. Ik dacht: nu gaan we ervoor.” Simone voelde hetzelfde. “En je gaf mij meteen een knuffel. Ja, dacht ik, het is goed zo.”

Sinds juni zijn ze officieel een stel en wonen ze samen in het Noord-Hollandse Wervershoof. Nu volgt dus het ultieme Boer zoekt Vrouw -sprookje: een liefdesbaby.

Babyboom