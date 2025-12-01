Koningspaar arriveert in Suriname voor staatsbezoek

PARAMARIBO (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zondagavond rond 19.30 uur lokale tijd op de nationale luchthaven van Suriname aangekomen. Het koningspaar begint maandag in hoofdstad Paramaribo aan een driedaags staatsbezoek aan de voormalige Nederlandse kolonie.

De koning en koningin arriveerden met het regeringstoestel. De koning zat bij aankomst als copiloot in de cockpit. Bij de vliegtuigtrap werd het paar ontvangen door onder andere de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassadeur in Suriname. Op de klanken van een inheemse drum liep het paar richting de klaarstaande auto.

Maandagochtend wordt het koningspaar officieel ontvangen door president Jennifer Simons. Er staat onder meer een bezoek aan de Nationale Assemblée op het programma. Ook wordt er een krans gelegd bij het beeld van Mama Sranan, dat symbool staat voor de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname.

In de middag volgt een gesprek met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakte mensen en inheemse gemeenschappen over "het verleden en de toekomst", zoals in het programma staat. Het gesprek volgt op de excuses die de koning in 2023 aanbood voor de Nederlandse betrokkenheid bij de slavernij en waarbij hij ook om vergiffenis vroeg voor de rol die zijn voorouders hebben gespeeld in de slavenhandel.

Het Nederlandse staatsbezoek aan Suriname is het eerste in 47 jaar. Koningin Juliana was in 1978, drie jaar nadat het land onafhankelijk werd, het laatste Nederlandse staatshoofd dat Suriname bezocht.