VS-gezant Witkoff maandag naar Moskou voor gesprekken Oekraïne

MIAMI (ANP/AFP) - De gezant van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Witkoff, reist maandag naar Moskou, aldus een Amerikaanse functionaris. Witkoff ontmoet de Russische president Vladimir Poetin naar verwachting op dinsdag.

Het nieuws over Witkoffs bezoek volgt op onderhandelingen die eerder op zondag plaatsvonden tussen topfunctionarissen van Trumps regering en een Oekraïense delegatie in Florida. Ook Trumps schoonzoon Jared Kushner nam deel aan de onderhandelingen, die volgens buitenlandminister Marco Rubio "zeer productief" waren.

Vrijdag werd al bekend dat een Amerikaanse delegatie komende week in Moskou over de voorstellen voor vrede in Oekraïne zou komen praten. Een oorspronkelijk 28 punten tellend voorstel is na discussies met Oekraïne en andere Europese mogendheden aangepast en ingekort. Rusland liet vrijdag al weten alleen met de Amerikanen te spreken als duidelijk is over welke punten er dan wel overeenstemming is.

Na de besprekingen zondag in Miami zei Rubio dat hij Rusland heeft geïnformeerd over de gesprekken met de Oekraïense delegatie.