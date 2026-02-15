ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koningspaar feliciteert Van 't Wout met tweede gouden medaille

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 8:35
anp150226043 1
MILAAN (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben shorttracker Jens van 't Wout gefeliciteerd met zijn tweede gouden medaille tijdens de Olympische Winterspelen. Het koningspaar spreekt in een bericht op sociale media van "een razend spannende finale".
Van 't Wout won zaterdagavond de 1500 meter. Twee dagen ervoor was hij al de beste op de 1000 meter. Hij komt later nog in actie op de 500 meter.
Volgens het koningspaar reed Van 't Wout "op koele en tactisch ijzersterke wijze naar de winst".
De gouden plak van Van 't Wout is de negende Nederlandse medaille tijdens de Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Er zijn tot nu toe vier gouden medailles behaald.
loading

POPULAIR NIEUWS

120357064 l normal none

Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

235489127_m

11 dingen die je te vroeg oud maken

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

149300257_m

Autobatterijen worden steeds goedkoper

245915504_m

Wetenschappers hebben ontdekt hoe de menopauze de hersenen verandert

ANP-525155195 (1)

Op Valentijnsdag: de uitwisseling van speeksel zorgt ervoor dat je verliefd wordt

Loading