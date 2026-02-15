Koningspaar feliciteert Van 't Wout met tweede gouden medaille

MILAAN (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben shorttracker Jens van 't Wout gefeliciteerd met zijn tweede gouden medaille tijdens de Olympische Winterspelen. Het koningspaar spreekt in een bericht op sociale media van "een razend spannende finale".

Van 't Wout won zaterdagavond de 1500 meter. Twee dagen ervoor was hij al de beste op de 1000 meter. Hij komt later nog in actie op de 500 meter.

Volgens het koningspaar reed Van 't Wout "op koele en tactisch ijzersterke wijze naar de winst".

De gouden plak van Van 't Wout is de negende Nederlandse medaille tijdens de Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Er zijn tot nu toe vier gouden medailles behaald.