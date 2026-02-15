Skiester Vonn na vierde operatie klaar voor terugkeer naar VS

TREVISO (ANP/DPA) - Skilegende Lindsey Vonn is na de vierde operatie aan haar gebroken been "eindelijk" klaar om terug te keren naar de Verenigde Staten. De 41-jarige Amerikaanse kwam een week geleden zwaar ten val toen ze ondanks een zware knieblessure probeerde olympisch goud te winnen op de afdaling in Cortina d'Ampezzo.

Vonn zegt "geen spijt" te hebben van haar beslissing om te starten. "Ik wist wat ik deed. Ik koos ervoor om risico te nemen", zegt de olympisch kampioen van 2010 op Instagram. De Amerikaanse keerde eind 2024 na jaren terug in het skiën, met als doel olympisch eremetaal. Een week voor de Winterspelen van Milaan en Cortina scheurde ze haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. Vonn behaalde in haar carrière 84 wereldbekerzeges.

Vonn dacht zaterdag al voorzichtig weer aan skiën. "Mijn passie blijft. Ik kijk er nog steeds naar uit om weer bovenaan de berg te staan. En dat gaat gebeuren."