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Koningspaar naar Qatar, hun eerste staatsbezoek aan Midden-Oosten

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen van 9 tot en met 11 december een staatsbezoek aan Qatar. Het is hun eerste officiële bezoek aan het Midden-Oosten sinds ze koning en koningin zijn.
Het koningspaar is uitgenodigd door sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar. Ook de ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken), Dilan Yeşilgöz (Defensie) en Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens reizen mee.
In januari 2012 bracht Nederland voor het laatst een staatsbezoek aan een land in het Midden-Oosten. Toenmalig koningin Beatrix deed de Verenigde Arabische Emiraten en Oman aan. Willem-Alexander en Máxima waren toen ook mee. Het bezoek van volgende maand volgt op een bezoek van de emir van Qatar in juni 2024 aan Nederland.
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