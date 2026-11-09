Minister Vijlbrief verwacht 'snelle resultaten' rond de WIA

DEN HAAG (ANP) - Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief verwacht snel resultaten te kunnen boeken rond de hervorming van de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Dat zei hij na afloop van het gesprek tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet bij de Sociaal-Economische Raad.

Het overleg bij de SER ging over een sociaal akkoord. Het is een vervolg op een gesprek in het Catshuis begin oktober. Vakbonden waren toen na lange tijd weer bereid om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid, nadat het minderheidskabinet aan hun wens had voldaan door bezuinigingsplannen van tafel te halen.

Vijlbrief, die vertrouwen heeft eruit te komen, zei niet bezig te zijn met bezuinigingen en tabellen. "Ik ben echt niet bezig met dat geld. Ik wil over hervormingen praten."