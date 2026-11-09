Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister Vijlbrief verwacht 'snelle resultaten' rond de WIA

Economie
door anp
anp091126109 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief verwacht snel resultaten te kunnen boeken rond de hervorming van de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Dat zei hij na afloop van het gesprek tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet bij de Sociaal-Economische Raad.
Het overleg bij de SER ging over een sociaal akkoord. Het is een vervolg op een gesprek in het Catshuis begin oktober. Vakbonden waren toen na lange tijd weer bereid om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid, nadat het minderheidskabinet aan hun wens had voldaan door bezuinigingsplannen van tafel te halen.
Vijlbrief, die vertrouwen heeft eruit te komen, zei niet bezig te zijn met bezuinigingen en tabellen. "Ik ben echt niet bezig met dat geld. Ik wil over hervormingen praten."
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5316

Raakt de miljonairsbelasting van PRO en Volt jouw spaargeld? Pas vanaf zo'n €1,3 miljoen, en je huis telt niet mee

shutterstock_2832099983

Je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt op, zegt 'hallo' en hoort niets. Even later hangt de beller op. Vreemd, maar onschuldig? Dit willen oplichters echt van je weten

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Trump belooft een ‘grote, mooie deal’ voor heel Europa, Zelensky waarschuwt voor een tweede Jalta

Een vrachtwagenchauffeur zit in de cabine van zijn vrachtwagen op een parkeerplaats langs de snelweg.

Zoveel verdient een vrachtwagenchauffeur in Nederland, Polen en omliggende landen

Iemand fotografeert met een smartphone de gegevenspagina van een paspoort dat naast een vliegticket op tafel ligt.

Als je deze twee foto's voor je vakantie maakt, kan je dat een hoop ellende besparen

ratten-in-amsterdam

Een gat van anderhalve centimeter is genoeg: waarom rattengif je nu niet helpt en wat wel werkt rond je huis

Loading