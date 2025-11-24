ECONOMIE
Koningspaar naar voormalige plantages bij staatsbezoek Suriname

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 14:21
anp241125141 1
DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima spreken op de eerste dag van hun staatsbezoek aan Suriname met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen. De Rijksvoorlichtingsdienst deelde maandag het programma voor het bezoek, dat volgende week maandag begint. Op de laatste dag bezoeken Willem-Alexander en Máxima onder meer een voormalige koffie- en cacaoplantage.
President Jennifer Simons en haar echtgenoot ontvangen het koningspaar bij het Presidentieel Paleis in Paramaribo. Het koningspaar legt later een krans bij Mama Sranan, een beeld dat symbool staat voor de bevolkingsgroepen van Suriname. Ook bezoeken ze het parlement en het Hof van Justitie. Verder staan gesprekken met studenten en een bezoek aan de drankenfabriek van Fernandes op het programma.
Het staatsbezoek aan Suriname is het eerste in 47 jaar. Koningin Juliana was drie jaar na de onafhankelijkheid het laatste staatshoofd dat de voormalige kolonie bezocht.
