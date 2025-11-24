LTO: ruimingen pluimvee door vogelgriep doen zeer

DEN HAAG (ANP) - De ruimingen van dieren bij pluimveehouders door uitbraken van vogelgriep doen "zeer". Dat zegt voorzitter Kees de Jong van LTO Pluimveehouderij. "Het zijn erg vervelende ervaringen voor pluimveehouders, om het maar voorzichtig uit te drukken."

Op verschillende plekken in het land is de afgelopen tijd vogelgriep opgedoken bij pluimveehouders, waardoor al vele tienduizenden kippen en vleeskuikens geruimd moesten worden. Sinds 16 oktober geldt een landelijke ophokplicht, maar dat lijkt onvoldoende om de griepgolf tegen te houden.

"Je doet er alles aan wat je kunt om het tegen te houden, maar het virus kan ook door de lucht of via andere dieren komen. We weten niet wanneer dit voorbij is. Het zijn spannende tijden voor pluimveehouders", aldus De Jong. Hij verwacht overigens niet dat er snel lege winkelschappen voor eieren en kippenvlees zullen ontstaan. Daarvoor zouden grote gebieden met veel pluimveehouders voor langere tijd op slot moeten gaan.