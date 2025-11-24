De Nederlandse gasvoorraden zijn deze winter met 73% gevuld, onder de Europese en nationale eisen. Volgens klimaatminister Sophie Hermans is er op dit moment echter geen reden voor paniek. Ze meldt aan de Tweede Kamer: “De aanvoer van lng en de voorraad zijn groot genoeg om heel koude dagen het hoofd te bieden, en ook om de winter door te komen.”

Toch waarschuwen gasexperts dat een lage vulling risico’s met zich meebrengt. Martien Visser, energie -expert, vergelijkt het met een slechte brandverzekering: “Als er geen brand komt, kun je zeggen: ‘Zie je wel, het ging prima.’ Maar wat als er zich een calamiteit voordoet? Het is maar te hopen dat er geen heel strenge winter komt met een Elfstedentocht, want dan merk je de gevolgen van de lage vulgraad wél.”

De risico’s worden scherper als er zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen—denk aan een gestrand lng-schip of problemen bij een Noors gasveld, waardoor de toevoer stokt. Enige geopolitieke tegenslag kan het verschil maken. Tijdens de energiecrisis van enkele jaren terug bleken de voorraden onvoldoende door Russische sancties en mazzel met zachte winters. “We hebben toen geluk gehad,” aldus Visser.

Ook op de groothandelsmarkt zijn de effecten merkbaar. Doordat de voorraden nu niet tot de nok gevuld zijn, blijft prijsdaling beperkt: “Was er meer aanbod, dan was de prijs nog verder gezakt.” Vooralsnog betaalt de consument zo’n 1,20 euro per kuub gas, waarvan ruim de helft uit belasting bestaat.