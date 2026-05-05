Koningspaar sluit 5 mei-concert swingend af met latinmuziek

AMSTERDAM (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima konden tijdens het 5 mei-concert in Amsterdam niet blijven stilstaan toen Rolf Sanchez aan het einde van de avond een mix van Spaanstalige muziek ten gehore bracht. De zanger sloot de jaarlijkse show af met latin-nummers als Vivir Mi Vida, Más Más Más en Danza Kuduro.

Vooral de van oorsprong Argentijnse koningin Máxima toonde haar enthousiasme voor het genre en bewoog ritmisch mee op de maat van de muziek. Het optreden werd afgesloten met vuurwerk, waarna alle artiesten het podium betraden om het traditionele slotnummer We'll Meet Again van Vera Lynn te zingen. Ondertussen stapte het koningspaar op een rondvaartboot, terwijl ze al zwaaiend en zingend de Amstel verlieten.

Eerder op de avond zongen de koning en koningin vrolijk mee met het nummer Somebody to Love van Queen, dat werd uitgevoerd door The Dutch Tenors. Daarnaast waren er optredens van onder anderen Edsilia Rombley, Roxeanne Hazes en Acda en De Munnik. Tineke Schouten en Splinter Chabot presenteerden de avond.