Politie veegt rotonde met anti-azc-betogers leeg in Apeldoorn

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 23:34
APELDOORN (ANP) - Bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie dinsdagavond ingegrepen. Er werd op een gegeven moment met vuurwerk gegooid naar agenten, waarna de politie een rotonde heeft leeggeveegd waar de betogers zich hadden verzameld. Daarbij is volgens de politie geen geweld gebruikt.
De demonstratie was van tevoren aangekondigd. De politie begeleidde het protest in eerste instantie met een aantal agenten. Toen de demonstranten een rotonde bezetten en verkeer tegenhielden, trokken de agenten zich terug. Een grotere politiemacht kwam daarna terug. In afstemming met de burgemeester is besloten de rotonde leeg te vegen. Agenten hadden ook honden bij zich, maar die zijn niet ingezet.
Tegen de noodopvang is vaker gedemonstreerd. Apeldoorn wil een groep van 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw.
