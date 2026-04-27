Koninklijk bezoek Dokkum trok 21.000 mensen, burgemeester blij

DOKKUM (ANP) - Ongeveer 21.000 mensen waren maandag bij het bezoek van de koninklijke familie aan Dokkum. "Het was overal druk, gezellig druk, maar nergens te druk", zegt burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân, waar de Friese vestingstad onder valt.

Volgens Kramer waren er minder agenten op de been dan bij de vorige edities van Koningsdag in Doetinchem en Emmen. Dat heeft onder meer te maken met de structuur en inrichting van de stad, waar ruimte is voor maximaal 22.500 tot 25.000 mensen, zegt hij. "Het is wat beperkter en dus makkelijker af te sluiten en te beveiligen." De veiligheidsmaatregelen waren volgens hem wel stevig. "Maar het is overal plezierig gebleven."

Het hoogtepunt was voor de burgemeester de schaatsbaan, waar de koning, koningin Máxima en prinses Ariane een rondje maakten. "Dat de koningin schaatste, had ik niet gedacht", zegt hij. "Dat was echt een verrassing. Ik zag haar schaatsen en dacht: wauw!"

'Fijn en plezierig imago'

De burgemeester kijkt dankbaar terug op het evenement in Dokkum, waarvoor de gemeente en provincie in totaal 3 miljoen euro hebben uitgetrokken. "Dat is veel geld en dat moet je dus ook goed kunnen verantwoorden, maar ik denk dat het het dubbel en dwars waard was", zegt hij. De organisatie heeft er volgens Kramer alles aan gedaan om "een heel fijn en plezierig imago van de stad en regio te scheppen".

Ook programmaleider Anke Bijlsma kijkt positief terug op Koningsdag. Voor haar was de flashmob met Queen een hoogtepunt, waarbij het nummer Bohemian Rhapsody vanuit verschillende plekken werd opgevoerd. Over de schaatsbaan zegt ze: "Je weet van tevoren niet hoeveel mensen er gaan schaatsen. En dan zie je ineens dat ze op het laatste moment toch beslissen om de schaatsen aan te trekken. Dat maakt natuurlijk het hele feest een beetje compleet."