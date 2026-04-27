Shell koopt Canadees energiebedrijf in miljardendeal

door anp
maandag, 27 april 2026 om 16:39
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Shell koopt het Canadese energiebedrijf ARC Resources voor 13,6 miljard dollar, meldt het Britse olie- en gasconcern maandag. Het gaat omgerekend om bijna 11,6 miljard euro. Volgens persbureau Bloomberg is het de grootste deal van Shell in meer dan tien jaar.
Met de overname wil Shell zijn olie- en gasreserves versterken. ARC Resources richt zijn activiteiten op een gebied in het westen van Canada.
De deal maakt Canada tot een belangrijk gebied voor Shell en "versterkt onze grondstoffenbasis voor de komende decennia", stelt Shell-topman Wael Sawan in een verklaring.
De ARC-deal is Shells grootste overname sinds de Britse BG Group in 2015, aldus Bloomberg.
POPULAIR NIEUWS

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

13 tekenen van hoge emotionele intelligentie

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

