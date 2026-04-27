Zes bestuurders die nog vastzaten na A12-blokkade vrijgelaten

Samenleving
door anp
maandag, 27 april 2026 om 16:47
UTRECHT (ANP) - De zes bestuurders die nog vastzaten na de blokkade van de A12 op zaterdag, zijn maandag vrijgelaten. Dat laat de politie weten.
De actievoerders van Extinction Rebellion (XR) werden gearresteerd nadat ze met hun voertuig een opstopping op de A12 veroorzaakten, zodat de weg geblokkeerd kon worden. Het gaat om mannen tussen de 40 en 79 jaar uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Tilburg, Almelo en IJsselstein.
Ze hebben een dagvaarding gekregen van het Openbaar Ministerie en moeten zich op 26 augustus voor de rechter verantwoorden. Het rijbewijs van de zes verdachten is ingevorderd.
In totaal werden bij de wegblokkade ongeveer vierhonderd actievoerders aangehouden. Zo'n tweehonderd van hen werden aangehouden nadat ze het wegdek op waren gegaan. Tweehonderd anderen werden tegengehouden voordat ze de weg op gingen. Ook werden een aantal demonstranten opgepakt die spandoeken ophingen boven de weg.
