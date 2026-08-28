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Koninklijke families uiten verdriet over overlijden koning Harald

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 9:33
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STOCKHOLM/KOPENHAGEN (ANP) - Koninklijke families reageren ontzet op het nieuws over het overlijden van de Noorse koning Harald. De koning zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was daarmee de oudste monarch van Europa. Hij overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo.
Koning Carl Gustaf van Zweden spreekt van het verliezen van zijn "dierbare vriend" Harald. "Jarenlang is de koning een goede vriend geweest van mij, mijn familie en van Zweden", aldus Carl Gustaf verder. "Hij gaf alles voor Noorwegen", verwijst Carl Gustaf naar het koningsmotto van Harald.
Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn "verslagen" door het nieuws. Ze sturen hun condoleances in een bericht aan de nieuwe koning Haakon. "Je vader is van grote betekenis geweest voor mijn moeder en voor ons", schrijven Frederik en Mary. Volgens het paar was Harald 35 jaar lang "een krachtig middelpunt voor het Noorse volk. Hij wist plicht en verantwoordelijkheid te combineren met oprechte betrokkenheid en menselijkheid. Hij was geliefd als geen ander en zal door velen worden gemist."
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