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Nieuwe Noorse koning roept ministerraad bijeen

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 9:44
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OSLO (ANP) - De nieuwe Noorse koning Haakon leidt om 11.30 uur een buitengewone ministerraad naar aanleiding van het overlijden van zijn vader koning Harald, eerder op vrijdag. Ook kroonprinses Ingrid Alexandra is daarbij aanwezig, heeft het hof bekendgemaakt.
Na de ministerraad ontvangt de koning minister-president Jonas Gahr Støre in audiëntie.
Na het overlijden van een vorst is het de plicht van de nieuwe koning om de regering daarvan op de hoogte te stellen. Tijdens de bijeenkomst maakt de nieuwe koning bekend onder welke naam hij zal regeren en welk motto hij zal aannemen.
In heel Noorwegen zullen van 12.00 tot 13.00 uur de kerkklokken luiden ter nagedachtenis aan koning Harald, die 89 jaar werd. "De kerkklokken herinneren ons aan Gods aanwezigheid op aarde en de hoop op een leven na de dood", deelt bisschop en leider van de Noorse kerk Olav Fykse Tveit met Noorse media.
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