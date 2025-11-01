ECONOMIE
Kookadvies voor drinkwater in Utrecht door enterokokkenbacterie

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 7:57
UTRECHT (ANP) - Het drinkwater is licht verontreinigd met de enterokokkenbacterie in delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens, dat mensen adviseert om het water drie minuten te koken voordat ze het drinken, het gebruiken om eten mee klaar te maken of er hun tanden mee poetsen.
De enterokokkenbacterie komt bij mensen van nature voor in de darmen, legt een woordvoerder van Vitens uit. Gezonde mensen zouden geen last moeten ondervinden van het voorkomen van de bacterie in het drinkwater, maar in sommige gevallen kan het binnenkrijgen van verontreinigd water maag- en darmklachten veroorzaken.
De woordvoerder raadt kwetsbare mensen aan voorzichtig te zijn en het drinkwater goed te koken. "Het kookadvies geldt voor iedereen, maar zwangeren, ouderen, kinderen en mensen met een onderliggende aandoening moeten extra waakzaam zijn en bij twijfel de huisarts of GGD raadplegen."
Het waterreservoir waar de bacterie is aangetroffen wordt nu niet meer gebruikt. Het drinkwaterbedrijf heft het kookadvies op wanneer het twee opeenvolgende schone monsteruitslagen heeft. "Helaas kunnen we vooraf niet zeggen hoelang dit duurt." Uiterlijk dinsdag 4 november komt Vitens met nieuwe informatie over het kookadvies.
