Koolmees: blokkades maken de coalitiepuzzel 'ingewikkeld'

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 18:30
DEN HAAG (ANP) - Wouter Koolmees vindt zijn taak als verkenner "een interessante puzzel" die "ingewikkeld" is, omdat verschillende partijen blokkades opwerpen. Daarmee doelt hij op de VVD, die een coalitie met GroenLinks-PvdA uitsluit, maar ook op de partijen die samenwerking met Forum voor Democratie of de PVV uitsluiten. Dinsdag brengt hij verslag uit aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Daarover debatteert de Tweede Kamer donderdag.
De verkenner van D66 wil er nog niet op vooruitlopen of het gelukt is om zijn puzzel te leggen. "Dat moet nog blijken."
