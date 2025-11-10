Israël valt pro-Iraanse Hezbollah in Zuid-Libanon aan

BEIROET/TEL AVIV (ANP/DPA) - Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de pro-Iraanse Hezbollah-beweging in het zuiden en oosten van buurland Libanon. Minstens drie Hezbollah-terroristen zouden zijn uitgeschakeld. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid zei dat zeker een persoon om het leven kwam toen een Israëlische aanval zijn auto trof.

Een gesneuveld Hezbollah-lid was betrokken bij het smokkelen van wapens. Eerder deze maand zijn al twaalf Hezbollah-terroristen gedood. Hun acties vormden een bedreiging voor de staat Israël en zijn burgers en waren een schending van de overeenkomst tussen Israël en Libanon, meldden de strijdkrachten.

Sinds een jaar geleden een staakt-het-vuren van kracht werd, zijn er volgens de Libanese autoriteiten bijna driehonderd doden gevallen. Volgens de Verenigde Naties waren daar zeker honderd burgers bij. De regering in Beiroet staat onder druk om Hezbollah te ontwapenen, wat door Washington is voorgesteld en door het kabinet is goedgekeurd.