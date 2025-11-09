Koolmees spreekt Bontenbal, Yeşilgöz, Jetten en Vos (senaat)

DEN HAAG (ANP) - Verkenner Wouter Koolmees spreekt maandag met Henri Bontenbal (CDA), Dilan Yeşilgöz (VVD), Rob Jetten (D66) en senaatsvoorzitter Mei Li Vos. Het is gebruikelijk om de voorzitter van de Eerste Kamer te spreken, licht een woordvoerder van de kabinetsformatie toe.

D66'er Koolmees werd dinsdag aangesteld als verkenner, met de opdracht om een week later verslag uit te brengen. Op woensdag en donderdag kwamen alle partijleiders van de aankomende Tweede Kamer bij hem langs. Vrijdag liet Koolmees eerst Jetten en JA21-voorman Joost Eerdmans langskomen, en vervolgens Yeşilgöz en GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver. Die twee koppels worden gezien als tegenpolen in mogelijke coalities.

Na afloop van de gesprekken vrijdag zei Koolmees dat de kans op een nieuw kabinet voor de kerst klein is. Hij zag nog blokkades en grote inhoudelijke verschillen, maar bleef hopen op een doorbraak.