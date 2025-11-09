Kristallnachtherdenking Portugese Synagoge Amsterdam drukbezocht

AMSTERDAM (ANP) - "Het is onacceptabel dat Joden zich, tachtig jaar na de Holocaust, nog steeds onveilig voelen." Dat zei Karin Prien zondagmiddag tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking in de vrijwel volledig gevulde Portugese Synagoge in Amsterdam. Volgens de Duitse minister van Onderwijs is het kennen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, wat iedereen wel doet, niet genoeg om herhaling te voorkomen.

Het is voor het eerst dat een Duitse minister bij de herdenking aanwezig is. Prien werd geboren in Amsterdam en heeft een Joodse achtergrond. Andere sprekers in de synagoge zijn onder meer demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mariëlle Paul en auteur Jessica Durlacher.

Tijdens de jaarlijkse Kristallnachtherdenking wordt stilgestaan bij de nacht van 9 op 10 november 1938, toen in Duitsland de ruiten van duizenden Joodse winkels werden ingeslagen en ongeveer 140 synagogen in brand werden gestoken.