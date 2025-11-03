ECONOMIE
Verstappen herdenkt met Braziliaanse helm 'emotionele zege'

Sport
door anp
maandag, 03 november 2025 om 20:05
SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen geniet nog steeds van zijn memorabele zege vorig jaar in de Grote Prijs van São Paulo. De coureur van Red Bull reed in de regen vanuit de achterhoede naar de zege. "Dat was een emotionele overwinning en een belangrijk moment in het kampioenschap. Ik zal een speciale Braziliaanse helm dragen tijdens de race", zegt hij in een vooruitblik van zijn team op de komende race op het circuit van Interlagos.
Met de zege vorig jaar in São Paulo plaveide Verstappen de weg naar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1, maar dit seizoen is de titel nog ver weg. Met nog vier races te gaan heeft de Nederlander een achterstand van 36 punten op kampioenschapsleider Lando Norris van McLaren. Verstappen heeft eigenlijk winst in São Paulo nodig om kans te houden op zijn vijfde titel.
De Limburger won ook twee jaar geleden de GP in Brazilië. "Het kan er hard regenen, dus je kunt er behoorlijk gekke races hebben. Het is een bijzondere plek voor mij, ook omdat mijn schoonfamilie uit Brazilië komt."
