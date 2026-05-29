Koopmans: inschatten gevaar van nieuw virus heeft tijd nodig

DEN HAAG (ANP) - Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. "Dat proces heeft echt tijd nodig", zei zij. "Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren."

De eerste signalen van een nieuw virus kwamen volgens Koopmans eind 2019 binnen vanuit de Chinese miljoenenstad Wuhan. Op dat moment was "niet te zeggen" hoe groot de kans was dat het virus ook naar Nederland zou komen. Zij benadrukte dat bij gezondheidsdiensten jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnenkomen. "Een keer of vijftig is het iets waar je wat mee moet."

Koopmans is de eerste getuige die de enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Ook deed zij in WHO-verband onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus dat tussen 2020 en 2022 wereldwijd miljoenen mensen het leven kostte.