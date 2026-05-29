De Romeinen aten liggend — zouden wij dat ook moeten doen?

Stel je voor: je strekt je uit op een bank, leunt op je linkerelleboog en laat je de ene na de andere gang aanreiken. Voor de welgestelde Romein was dat geen luxe-uitspatting, maar de normale manier van dineren. Eeuwenlang gold liggend eten als verfijnd, gezond én sociaal superieur. Maar zou die gewoonte ook in onze tijd nog standhouden? Het korte antwoord: nee — en de wetenschap legt haarfijn uit waarom.

Hoe de Romeinen aten

De Romeinse eetkamer heette een triclinium, naar de drie aanligbanken (klinai) die in een U-vorm rond een lage tafel stonden. Gasten lagen schuin op hun linkerzij, steunend op de elleboog, en aten met de rechterhand. Per bank was er plek voor drie personen, dus negen gasten per tafel — meer werd als ongepast beschouwd ( Wikipedia – Triclinium ).

Liggend eten was nadrukkelijk een statussymbool. Vrouwen, kinderen en bedienden zaten oorspronkelijk; alleen vrije, volwassen mannen mochten aanliggen. Pas later in de keizertijd kregen ook vrouwen die positie. De Romeinen hadden de gewoonte trouwens overgenomen van de Grieken en de volkeren uit het oude Nabije Oosten, waar het al eeuwenlang gebruikelijk was.

Naast statusvertoon dachten de Romeinen dat liggend eten écht goed was voor de spijsvertering. Door op de linkerzij te liggen verschuift de inhoud van de maag namelijk weg van de slokdarmopening, wat oprispingen tegengaat en ruimte schept voor een volgende gang. Een dutje tussen de gerechten door was bovendien volkomen geaccepteerd ( Hellenic Museum ).

Wat de moderne wetenschap zegt

Klinkt logisch, maar hedendaags onderzoek schetst een ander beeld. Liggend eten heeft serieuze nadelen die de Romeinen niet konden meten.

1. Eiwitten worden slechter opgenomen

Een Nederlandse studie liet proefpersonen eiwitten consumeren in rechtopzittende én liggende houding. Het resultaat: rechtop versnelt de maagontlediging en stijgen aminozuren sneller en hoger in het bloed. Liggend eten remt dus de opname van eiwitten en daarmee de opbouw van spierweefsel ( PubMed, 2017 ).

2. Hoger risico op zuurbranden en reflux

Zonder zwaartekracht als bondgenoot stroomt maagzuur makkelijker terug richting de slokdarm. Wie last heeft van reflux of GERD krijgt het advies om na het eten minstens drie uur rechtop te blijven ( Healthline ). De Cleveland Clinic noemt liggen na een grote, vette maaltijd zelfs als klassieke trigger voor brandend maagzuur ( Cleveland Clinic ).

3. Gas blijft langer hangen

Onderzoek in het tijdschrift Gut toonde aan dat de darmen gas veel sneller afvoeren wanneer je rechtop staat dan wanneer je ligt. In liggende houding bleef gemiddeld 146 ml gas achter, tegen slechts 13 ml staand — een verschil dat opgeblazen gevoel en krampen in de hand werkt ( NIH/Gut ).

4. Langetermijnrisico's

Chronisch liggen na het eten wordt in verband gebracht met gewichtstoename, slechtere slaapkwaliteit en op de lange duur zelfs Barrett-slokdarm — een aandoening die het risico op slokdarmkanker verhoogt ( Medcline ).

Waarom werkte het voor de Romeinen (een beetje) wél?

De Romeinen lagen niet plat op hun rug, maar half overeind op hun linkerzij. Anatomisch gezien is dat slimmer dan het klinkt: de maag krult naar links, dus in die houding blijft de maaginhoud zo ver mogelijk weg van de slokdarmopening. Datzelfde principe wordt vandaag nog steeds aanbevolen aan refluxpatiënten die op hun linkerzij moeten slapen ( Hellenic Museum Cleveland Clinic ).

Maar: ze aten ook kleinere happen, langzamer, met de hand, en de maaltijden duurden uren. Die rust en bewuste manier van eten dragen vermoedelijk meer bij aan een goede spijsvertering dan de houding zelf.

Eén uitzondering: postprandiale hypotensie

Er is één groep voor wie even liggen ná het eten juist verstandig is: mensen met postprandiale hypotensie, een bloeddrukdaling die optreedt nadat het bloed massaal naar het spijsverteringsstelsel stroomt. Harvard Medical School raadt deze patiënten aan na de maaltijd ongeveer een uur te gaan liggen om duizeligheid te voorkomen ( Healthline ).

De conclusie