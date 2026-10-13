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Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. "Als ze dat al doen, is het van een heel laag niveau, maar ik geloof niet dat ze überhaupt hulp bieden", aldus Trump in een bericht op Truth Social. "Ze hebben te veel te verliezen, we zouden er snel achter komen."
Trump schrijft verder dat hij veel berichten van zijn critici en tegenstanders heeft gezien waarin staat dat China en Rusland Iran steunen.
De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat Trump de Chinese leider Xi Jinping had gewaarschuwd om Iran niet te steunen. De ambassadeur zei toen dat er aanwijzingen zijn dat China "indirecte steun" leverde aan Iran om de Straat van Hormuz gesloten te houden, al erkende hij dat hard bewijs ontbrak.
Trump zei in juli dat hij ervan uitgaat dat China en Rusland Teheran niet helpen in de oorlog, maar als ze wel betrokken zouden worden, dit "heel slecht voor ze zou zijn". De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran.
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