Korpschef bevestigt dat bedreigde agent Utrecht elders verblijft

DEN HAAG (ANP) - Korpschef Janny Knol bevestigt in een bericht op LinkedIn dat een Utrechtse agent en zijn familie tijdelijk ergens anders wonen wegens bedreigingen. Vorige week verschenen beelden op sociale media van het gebruik van geweld door de agent bij de aanhouding van twee vrouwen bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Het geweld wordt getoetst door een commissie. Knol schrijft dat de uitkomsten daarvan spoedig bekend worden.

"Maar wat ook de uitkomst is, de bedreigingen aan het adres van de betrokken politieman gaan alle perken te buiten", aldus de korpschef in haar bericht, dat ook is ondertekend door politiechef Midden-Nederland Yvonne Hondema. "In ons land bevinden zich mensen die menen dat zij het recht in eigen hand mogen nemen. Die er niet voor terugdeinzen om politiemensen te bedreigen. Of te belagen. Die vinden dat zij privégegevens van politiemensen mogen verspreiden. Dat is ontoelaatbaar en onverteerbaar."

Knol schrijft dat jaarlijks ruim 1200 politiemensen te maken krijgen met bedreigingen. Dat vindt ze een absurd aantal. "Want het gaat hier om mensen. Mensen die - net als ieder ander - fouten kunnen en mogen maken."

De advocaat van de vrouwen liet eerder weten dat zij aangifte doen.