Vance arriveert in Milaan voor Olympische Winterspelen

MILAAN (ANP/RTR/DPA/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance is in Milaan aangekomen voor de Olympische Winterspelen. Hij is een van de eerste staatsgasten die in de Italiaanse stad arriveert.

In Italië zocht Vance Amerikaanse deelnemers aan de Spelen op. "Het hele land, Democraat, Republikein, onafhankelijk, we moedigen jullie aan en we juichen voor jullie", zei Vance. "Dit is een van de weinige dingen die het hele land verenigen."

Later donderdag schuift Vance naar verwachting aan bij een diner met andere leiders, diplomaten en de hoogste baas van het Internationaal Olympisch Comité. Onder anderen de Italiaanse president Sergio Mattarella en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier zijn daar ook bij.

Openingsceremonie

Vance gaat vrijdagmiddag op bezoek bij de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Later op de dag is hij aanwezig bij de openingsceremonie van de Spelen in het stadion San Siro, net als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. President Donald Trump is niet van plan naar de Spelen te gaan. Het evenement wordt dit keer georganiseerd door Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE maken tijdens de Spelen deel uit van de beveiliging van Vance en zullen in Italië ook ander werk doen, wat in Italië ophef heeft veroorzaakt. De dienst was recent betrokken bij een fatale schietpartij in Minneapolis. Italië heeft gezegd dat ICE binnen Amerikaanse diplomatieke zones moet blijven.