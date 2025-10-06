ECONOMIE
Korte verstoring vliegverkeer Oslo om waarneming mogelijke drones

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 3:36
OSLO (ANP) - Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Oslo is in de nacht van zondag op maandag kort verstoord door de waarneming van mogelijke drones. Of er daadwerkelijk drones vlogen is niet bevestigd, meldt een politiewoordvoerder aan de Noorse krant VG.
De piloot van een vliegtuig dat de luchthaven even na middernacht naderde, dacht "tussen de drie en vijf drones" te zien, zei de politiewoordvoerder. Flightradar24 meldde op X dat verschillende vluchten hinder ondervonden. Uiteindelijk landden alle toestellen op de luchthaven, al waren er wel enkele vertragingen.
Om 01.30 uur functioneerde de luchthaven volgens VG weer naar behoren. In meerdere Europese steden werden de afgelopen weken drones waargenomen bij vliegvelden, waardoor sommige luchthavens uit voorzorg urenlang sloten. Wie er achter de acties zit, is niet duidelijk.
