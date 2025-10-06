ECONOMIE
Trump wil voor zijn 80ste verjaardag UFC-gevecht in Witte Huis

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 2:01
anp061025002 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wil volgend jaar op 14 juni een UFC-gevecht organiseren in het Witte Huis, liet hij zondag weten tijdens een toespraak op een marinebasis. Op die dag wordt hij tachtig jaar oud. Trump, groot fan van Ultimate Fighting Championship (UFC), had eerder al aangekondigd een vechtsportgala naar het Witte Huis te willen halen.
Trump heeft sinds hij aan zijn tweede termijn als president begon meerdere vechtsporttoernooien bezocht. Hij is bevriend met UFC-topman Dana White, die vorige week nog aan het Sports Business Journal liet weten dat de UFC 700.000 dollar (bijna 600.000 euro) zal uitgeven aan een nieuw grasveld bij het Witte Huis.
Het moederbedrijf achter UFC kon niet direct bevestigen dat er op de verjaardag van Trump een gala zal plaatsvinden in het Witte Huis.
