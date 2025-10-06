Man vuurt tientallen kogels af in drukke straat in Sydney

SYDNEY (ANP) - In Sydney is een persoon zwaargewond geraakt door een schietpartij in een drukbezochte straat. Een man opende zondagavond het vuur in een voorstad van de Australische metropool. De politie meldde volgens The Sydney Morning Herald dat er tientallen kogels werden afgevuurd. De krant sprak van chaotische taferelen.

De politie stelt dat de schutter vanuit het raam van een appartement mogelijk lukraak de straat in schoot. Daarbij werd ook een politieauto geraakt. Na een politieactie van twee uur kon de schutter worden gearresteerd.

Het enige slachtoffer met schotwonden is in "kritieke toestand" opgenomen in het ziekenhuis, meldt de ambulancedienst. Twee anderen liepen verwondingen op door glasscherven en dertien anderen werden behandeld omdat ze "in shock" waren door het incident.

De politie van de deelstaat New South Wales liet weten dat het een "beangstigend" incident was, maar zag geen verband met terrorisme of bendegeweld.